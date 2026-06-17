Орловский пенсионер получил реальный срок за самодельный пистолет

Ранее в его доме нашли гранату, карабин, револьвер и тысячу патронов.

В период с 2012 по 2015 год он приобрел и хранил в деревне Новый Тим целый арсенал. В мае 2023 года, когда его дом загорелся, пожарные и полиция обнаружили при тушении охотничий карабин ТОЗ-16 и более 900 патронов калибра 5,6 мм, а также 21 автоматный патрон калибра 5,45 мм, ручную противопехотную гранату Ф-1 времен войны, снаряженную взрывчаткой, переделанный из сигнального револьвера «Наган-С» в боевой револьвер под патрон калибра 5,6 мм.

Сам пенсионер полностью признал вину и рассказал, что нашел карабин и патроны на берегу пруда, гранату выкопал на огороде, а револьвер переделал сам из купленного в магазине сигнального оружия. Все это он хранил «для коллекции», никому не показывал и в полицию не сдавал.

Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов — два эпизода) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывного устройства). С учетом признания вины, активного способствования расследованию, преклонного возраста и состояния здоровья, суд назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф в размере 15 000 рублей.

В феврале 2025 года сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что пенсионер может хранить еще оружие. На основании постановления Орловского областного суда было проведено гласное оперативно-розыскное мероприятие.

При прибытии полицейских пенсионер отказался пускать их в дом. К нему пришлось применить наручники. В ходе обследования в жилой комнате на стене, на вкрученном в стену саморезе, был обнаружен и изъят предмет, внешне похожий на пистолет. В стволе находился металлический стержень.

Согласно заключению экспертизы, изъятый предмет является гладкоствольным короткоствольным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом по типу пистолета под самодельный патрон калибра 7 мм. Пистолет пригоден для производства выстрелов. Также из него можно стрелять строительными патронами калибра 6,8 мм и спортивно-охотничьими патронами 5,6 мм кольцевого воспламенения.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления не признал. Утверждает, что законы для него неприменимы. Он его приобрел с 1991 по 1993 годы, законы СССР уже не действовали, а законы РФ еще не работали. Это всего лишь механический муляж. Ему было интересно сделать его с инженерной точки зрения, интересна сама механика. Для него это гимнастика для ума».

Суд квалифицировал действия пенсионера по ч. 1 ст. 222 УК РФ и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. Путем частичного сложения наказаний уже по двум делам пенсионер получил 6 лет 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

ИА “Орелград”