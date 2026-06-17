«Юбилейный» может повторить судьбу бани, развалившейся по концессии

Восстановление объекта культуры обсудили в Горсовете Орла.

На заседании комитета по муниципальной собственности и землепользованию обсуждалась ситуация с концессионным соглашением на реконструкцию киноконцертного зала «Юбилейный». Ранее УФАС не поддержало изменение условий соглашения, предлагавшее переквалифицировать работы с «реконструкции» на «капитальный ремонт» и продлить сроки разработки проектно-сметной документации до ноября 2026 года. Администрация уже уведомила концессионера — ООО «Космополис» — о невозможности подписания допсоглашения.

За срыв сроков разработки документации городские власти предъявили компании требование о выплате неустойки в 192 тысячи рублей. Однако 1 июня концессионер оспорил это требование, а 5 июня подал иск в Арбитражный суд с просьбой изменить условия соглашения и вернуть вид работ с «реконструкции» на «капитальный ремонт».

Депутаты рекомендовали администрации усилить контроль за выполнением концессионером всех обязательств, включая сроки, эксплуатацию объекта и соблюдение санитарных и пожарных требований. Также предложено до 16 июля представить депутатам проектно-сметную документацию.

Председатель горсовета Владимир Негин потребовал от администрации в течение месяца провести работу с концессионером по всем вопросам. На следующем заседании комитета планируют пригласить представителя «Космополиса». Если ситуация не разрешится, вопрос вынесут на сессию в августе, а затем могут обратиться в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе Орловского городского Совета.

Концессионное соглашение на киноконцертный зал «Юбилейный» было заключено между администрацией Орла и ООО «Космополис» в ноябре 2022 года.

Напомним, в Орле был опыт заключения концессионного соглашения. В 2019 году город отдал в концессию баню №4. ООО «Технодом» дважды добивалось продления сроков исполнения обязательств. В итоге соглашение было расторгнуто «по соглашению сторон». Здание в центре Орла продолжает рушиться.

ИА “Орелград”