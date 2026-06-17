В Орле владелицу кафе «Долма» оштрафовали за отсутствие документов на мясо

17.6.2026 | 11:11 Новости, Происшествия

Нарушение выявили в ходе проверки прокуратуры Северного района.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям  привлек к ответственности индивидуального предпринимателя Женю Багдасарян, владеющую кафе «Долма» на Московское шоссе.

В меню заведения, которое представлено в популярном сервисе доставки еды, были блюда из говядины, свинины, курицы и рыбы (люля-кебаб, шашлык, креветки, долма и другие). Однако электронные ветеринарные документы на это сырье в системе «Меркурий» отсутствовали. Кроме того, предприниматель не была зарегистрирована в системе «Цербер». Это означает, что продукты закупались без ветеринарного контроля, и их безопасность не подтверждена.

8 июня 2026 года Россельхознадзор вынес постановление о штрафе по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Ведомство напомнило о необходимости оформлять все сопроводительные документы на продукцию животного происхождения.

ИА “Орелград”


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