В Орле владелицу кафе «Долма» оштрафовали за отсутствие документов на мясо

Нарушение выявили в ходе проверки прокуратуры Северного района.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям привлек к ответственности индивидуального предпринимателя Женю Багдасарян, владеющую кафе «Долма» на Московское шоссе.

В меню заведения, которое представлено в популярном сервисе доставки еды, были блюда из говядины, свинины, курицы и рыбы (люля-кебаб, шашлык, креветки, долма и другие). Однако электронные ветеринарные документы на это сырье в системе «Меркурий» отсутствовали. Кроме того, предприниматель не была зарегистрирована в системе «Цербер». Это означает, что продукты закупались без ветеринарного контроля, и их безопасность не подтверждена.

8 июня 2026 года Россельхознадзор вынес постановление о штрафе по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Ведомство напомнило о необходимости оформлять все сопроводительные документы на продукцию животного происхождения.

ИА “Орелград”