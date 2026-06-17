В Орловской области массово проверили мигрантов

В регионе подвели промежуточные итоги операции «Нелегал-2026».

Сотрудники УМВД России по Орловской области совместно с представителями других ведомств завершили первый этап масштабной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Мероприятия стартовали в начале июня. Как пояснили в пресс-службе УМВД, главными целями акции были пресечение каналов нелегальной миграции и выявление правонарушений в миграционной сфере. В ходе рейдов полицейские совместно с коллегами из других силовых ведомств проверили жилой сектор, места компактного проживания иностранцев, строительные площадки и объекты автомобильного транспорта во всех районах региона.

Особое внимание уделялось соблюдению миграционного законодательства как самими приезжими, так и принимающей стороной, а также законности их трудовой деятельности. В результате в рамках первого этапа профилактической операции было выявлено 224 нарушения миграционного законодательства. Из них 38 случаев связаны с несоблюдением установленного порядка осуществления трудовой деятельности.

К административной ответственности привлечены не только иностранцы, но и их работодатели. В частности, за время рейдов было составлено 20 административных протоколов на граждан и организации, нарушивших правила привлечения иностранной рабочей силы. Суды вынесли решения об административном выдворении 12 нарушителей и депортации 10 иностранцев. Принудительно покинуть пределы нашей страны пришлось уже семи мигрантам.

Особое внимание было уделено противодействию фиктивной регистрации. Сотрудники полиции выявили 28 преступлений, связанных с незаконной постановкой на учет иностранцев. В отношении владельцев жилья, предоставлявших мигрантам прописку за вознаграждение без их фактического проживания, проводятся проверки. Возбуждено уже 21 уголовное дело по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация и фиктивная постановка на учет).

Кроме того, УМВД инициировало принятие 45 решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию для иностранцев, допустивших грубые нарушения сроков пребывания, совершивших противоправные деяния или имеющих неоплаченные административные штрафы. В пресс-службе регионального Управления МВД подчеркнули, что комплексные мероприятия по противодействию незаконной миграции носят системный характер и будут продолжены в рамках последующих этапов операции.

Тем временем Министерство внутренних дел России утвердило новые формы уведомлений, которые работодатели и заказчики работ обязаны подавать при привлечении иностранных граждан. Соответствующий приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Как сообщили в Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Орловской и Брянской областях, документ касается уведомлений о заключении и расторжении трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера с иностранцами, а также ежеквартальных сообщений об исполнении обязательств по выплате зарплаты высококвалифицированным специалистам.

Новые формы будут действовать до 1 сентября 2032 года, сменив действующие с 2020 года бланки. Принципиально порядок подачи уведомлений не меняется, однако в формах появился ряд важных технических новшеств. Так, в уведомлениях о приеме на работу теперь необходимо указывать срок действия договора либо делать отметку о его бессрочном характере. Важным изменением стало требование прикладывать к уведомлениям отдельное согласие иностранного гражданина на обработку его персональных данных по рекомендуемым МВД образцам. Ранее такие согласия были встроены в сами формы уведомлений.

ИА “Орелград”