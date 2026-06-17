В деле о банкротстве подрядчика орловского «титаника» появился девятый кредитор

Заявление поступило 15 июня 2026 года.

Заявление о вступлении в дело о банкротстве ООО «Стрела» подало ООО «АЛСТРОЙ». В числе кредиторов уже девять компаний, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге. Дело о несостоятельности организаций рассматривается с июля 2025 года. Попытки «Стрелы» оспорить определение Арбитражного суда Московской области о принятии заявления о банкротстве к производству не увенчались успехом.

По данным kartoteka.ru, в 2025 году к ООО «Стрела» было предъявлено 85 исков на общую сумму 284 млн рублей, в 2026 – 18 на 356 млн рублей.

Отметим, на завершение строительства Многопрофильного медицинского центра в Орле с 2022 года по март 2026 было направлено 5,6 млрд рублей. ООО «Стрела» на тот момент было выполнено работ на сумму 1,988 млрд рублей.

Напомним, проектные работы стартовали в 2022 году, ввод объекта в эксплуатацию несколько раз откладывался, несмотря на опережающее финансирование. Орловский «титаник» широко известен за пределами Орловщины. Его судьбой иронично интересовался председатель правительства Михаил Мишустин, громкие обещания давал глава КПРФ Геннадий Зюганов.

ИА “Орелград”