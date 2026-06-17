Во Мценске «пропало» 22 километра дорог

Контрольно-счетная палата орловского города рассказала о дорожных проверках.

Мценский городской Совет народных депутатов рассмотрел информацию Контрольно-счетной палаты города о результатах двух контрольных мероприятий. Речь идет о проверке использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, а также о проверке расходов на ремонт автомобильной дороги по улице Ленина в 2024-2025 годах. Проверкой фактически были охвачены два года деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска.

Из отчета следует, что аудиторы выявили ряд проблем и нарушений законодательства. Так, было установлено, что за счет средств муниципального дорожного фонда была оплачена часть расходов на уличное освещение в размере 6,46 миллиона рублей. При этом ни управление ЖКХ, ни финансовое управление не представили документов, обосновывающих правомерность таких расходов, отметили аудиторы. Контролеры квалифицировали эту сумму как неправомерные расходы средств дорожного фонда.

Также КСП выяснила, что в реестре муниципального имущества числится на 36 автомобильных дорог меньше, чем в официальном перечне, утвержденном постановлением администрации. Расхождение в протяженности составляет 22,2 километра. Кроме того, выявлены расхождения между данными реестра и фактическими объемами работ, выполненных МУП «Коммунальщик» по содержанию улично-дорожной сети.

Аудиторы отмечают, что в нарушение требований федерального законодательства в городе Мценске до сих пор не разработан порядок ремонта автомобильных дорог. Также к проверке не была представлена муниципальная программа «Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании город Мценск», что, по мнению аудиторов, противоречит требованиям Бюджетного кодекса РФ. Хотя дорожная программа во Мценске, конечно, есть, и она реализуется.

По мнению КСП, управление ЖКХ допустило приемку работ без обеспечения гарантийных обязательств по ряду контрактов на общую сумму около 5,5 миллиона рублей. Речь в отчете, в частности, идет о благоустройстве дворовых территорий и поставке трактора. Кроме того, выявлены многочисленные нарушения сроков выполнения работ подрядчиками (опоздание от 12 до 86 дней) и нарушения сроков оплаты по контрактам (опоздание от 1 до 77 дней).

Проверили инспекторы КСП и закупку 13 остановочных павильонов по контракту, заключенному в октябре 2025 года на сумму 2,31 миллиона рублей. По условиям контракта должны были быть установлены павильоны из монолитного поликарбоната. Акт приемки был подписан на павильоны из стекла, но фактически были установлены поликарбонатные павильоны. По мнению КСП, чиновники подписали документы, не соответствующие ни условиям контракта, ни реальному положению дел.

По итогам указанных контрольных мероприятий представления были направлены в администрацию города Мценска, управление ЖКХ и управление по муниципальному имуществу. Информация о выявленных нарушениях также была направлена главе города Мценска, в Мценскую межрайонную прокуратуру и МО МВД России «Мценский».

ИА “Орелград”