Мост через реку Сосна «всплыл» в суде

Суд отказал во взыскании 76 миллионов рублей за удорожание строительства моста под Ливнами Орловской области.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по делу о взыскании 75,981 миллиона рублей с казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик». Иск подало ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Из материалов дела следует, что в марте 2022 года указанные компании заключили между собой государственный контракт на реконструкцию моста через реку Сосна. Он расположен на автомобильной дороге межмуниципального значения Вахново – Важжова в Ливенском районе.

Цена контракта составляла 253,273 миллиона рублей. Однако в ходе исполнения работ, по утверждению подрядчика, произошло существенное удорожание строительных материалов. Компания сослалась на постановление правительства РФ № 1315, позволяющее увеличивать цену контрактов в связи с ростом цен на стройресурсы. Она потребовала повышения цены на 30 процентов, или до 329,254 миллиона рублей. То есть разница с первоначальной ценой составила около 76 миллионов рублей.

В обоснование своих требований истец представил положительное заключение повторной государственной экспертизы АУ Орловской области «Управление государственной экспертизы». Компания неоднократно направляла заказчику письма с просьбой увеличить цену контракта. Заказчик возражал против удовлетворения иска, указав, что лимиты бюджетных обязательств по данному контракту полностью исчерпаны. Попытки получить дополнительные средства из федерального бюджета, а соответствующие письма направлялись в Минстрой России и Росавтодор, успехом не увенчались.

Департамент финансов Орловской области в своем отзыве подчеркнул, что финансирование объекта осуществлялось за счет средств регионального Дорожного фонда, который формируется строго по целевым направлениям. «Пополнение» фонда в течение финансового года за счет других статей бюджета невозможно. Представители Федерального дорожного агентства в суд не явились. Однако из представленной в суде переписки следует, что предложение Орловской области о выделении 73 миллионов рублей на удорожание моста было направлено в Минстрой России.

Только вот общий объем финансирования на эти цели из резервного фонда правительства к тому моменту уже был исчерпан. Более того, в ходе исполнения контракта цена несколько раз менялась в сторону уменьшения. Дополнительными соглашениями из работ исключались отдельные позиции, в том числе устройство щебеночных оснований, укрепление обочин и нанесение разметки. В результате итоговая цена контракта снизилась до 251,739 миллиона рублей.

По состоянию на декабрь 2022 года подрядчик выполнил работы на сумму 251,67 миллиона рублей. Окончательно работы были завершены в мае 2023 года, но подрядчик долго не предъявлял их к приемке, ожидая решения вопроса об удорожании. Работы были приняты заказчиком в декабре 2023 года после того, как заказчик инициировал односторонний отказ от контракта. Сумма выполненных и принятых работ, то есть 251,67 миллиона рублей, была выплачена истцу, заверили чиновники.

Изучив материалы дела, арбитраж отказал в удовлетворении иска. В своем решении суд указал, что возможность увеличения цены государственного контракта в соответствии с постановлением правительства страны № 1315 и региональным постановлением № 560 ставится в прямую зависимость от наличия доведенных лимитов бюджетных обязательств. Поскольку таких лимитов не было, выделить дополнительные средства не представлялось возможным. Суд также отметил, что контрактом была предусмотрена твердая цена. По его мнению, подрядчик, принимая на себя риски, не вправе требовать ее повышения при отсутствии предусмотренных законом оснований. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

ИА “Орелград”