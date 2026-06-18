Для орловских студентов закупят лазерное оружие

Военный учебный центр ОГУ оснастят современным лазерным тиром.

Объявлен электронный аукцион на поставку интерактивного лазерного тира для Военного учебного центра, расположенного в Орле на Наугорском шоссе. Заказчиком выступает Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева. Оборудование предназначено для организации занятий по огневой подготовке студентов, для отработки навыков прицельной и интуитивной стрельбы, выполнения учебных и контрольных упражнений.

ОГУ планирует закупить высокоточный стрелковый тренажер с погрешностью определения координат выстрела не более 0,5 мм. В его состав должны входить лазерная камера на струбцине, управляющие программы, 3D-программа для тактической подготовки, два лазерных пистолета Макарова и четыре лазерных автомата Калашникова, а также проектор, системный блок, монитор и акустическая система.

Все лазерное оружие должно быть, естественно, беспроводным, с длиной волны излучения 780 нм, что соответствует первому классу лазерной опасности по ГОСТ. В комплект также должен входить широкий набор программ, в том числе конструкторы упражнений для пистолета и автомата, курсы стрельб с готовыми упражнениями для сотрудников силовых структур, а также 3D-симулятор для тактической подготовки штурмовых групп.

Программное обеспечение должно быть зарегистрировано в реестре отечественного ПО, а сам лазерный тир должен быть включен в реестр промышленной продукции Минпромторга России. Год выпуска товара — не ранее 2025-го. Поставка должна включать в себя доставку, установку и настройку оборудования, а также инструктаж специалистов. Гарантийный срок на оборудование должен быть не менее 12 месяцев.

Военный учебный центр при Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева проводит обучение студентов по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса. Поступить в него вправе граждане РФ, обучающиеся на очной форме по основным образовательным программам высшего профессионального образования. Подготовка идет в интересах Главного командования Сухопутных войск.

Так, студенты могут стать сержантами запаса по специальности «Командир отделения», срок обучения по которой составляет 2 года. Либо могут стать солдатами запаса по специальности «Старший стрелок», срок обучения в данном случае составляет 1,5 года. Военная подготовка проводится одновременно с основной образовательной программой высшего образования, «методом одного учебного дня в неделю». «Обучаясь в ВУЦ, вы одновременно получаете образование по гражданской и военно-учетной специальности», – отмечают в ОГУ.

В военный учебный центр имеют право поступить студенты мужского пола, являющиеся гражданами РФ, не имеющие гражданства или подданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в возрасте до 30 лет, годные к военной службе, в том числе с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, отвечающие профессионально-психологическим требованиям и прошедшие конкурсный отбор в ВУЗе. Одним из важных условий для поступления является отсутствие неснятых или непогашенных судимостей за совершение преступления, а также, отсутствие уголовного преследования.

ИА “Орелград”