В Орле на здании музея установят светодиодные экраны

18.6.2026 | 8:51 Культура, Новости

На них будут транслировать актуальные события и архивные материалы.

ИА “Орелград”

Орловский музей изобразительных искусств сообщил, что благодаря национальному проекту «Семья» учреждение получило значительное техническое оснащение. В последнее время музеем были приобретены робот-экскурсовод, ноутбуки, 3D-принтер и 3D-сканер, современное осветительное оборудование, стеллажи для хранения живописных полотен, а также стенд с именами дарителей, постаменты и подиумы для скульптур.

В ближайшее время на фасаде здания планируется установить светодиодные экраны, которые позволят музею динамично обновлять афиши, транслировать в реальном времени актуальные события и архивные материалы.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU