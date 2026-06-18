В Орле на здании музея установят светодиодные экраны

На них будут транслировать актуальные события и архивные материалы.

Орловский музей изобразительных искусств сообщил, что благодаря национальному проекту «Семья» учреждение получило значительное техническое оснащение. В последнее время музеем были приобретены робот-экскурсовод, ноутбуки, 3D-принтер и 3D-сканер, современное осветительное оборудование, стеллажи для хранения живописных полотен, а также стенд с именами дарителей, постаменты и подиумы для скульптур.

В ближайшее время на фасаде здания планируется установить светодиодные экраны, которые позволят музею динамично обновлять афиши, транслировать в реальном времени актуальные события и архивные материалы.

ИА “Орелград”