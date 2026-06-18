Орловцам на комфорт добавили 1,2 миллиарда рублей

Областные власти увеличили финансирование программы создания комфортной среды.

Правительство Орловской области утвердило изменения, внесенные в государственную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области». Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Так, общий объем финансового обеспечения программы на период 2024-2029 годов увеличен с 4,217 миллиарда рублей до 5,435 миллиарда рублей.

Таким образом, прирост объемов финансирования составил более 1,2 миллиарда рублей, или около 29 процентов. Дополнительные средства пойдут на решение наболевших проблем в сфере ЖКХ, включая модернизацию коммунальной инфраструктуры, переселение из аварийного жилья и капитальный ремонт многоквартирных домов. В структуру программы на 2026-2030 годы включены два новых ведомственных проекта: «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения Орловской области» и «Модернизация систем теплоснабжения Орловской области».

Их финансирование предусмотрено за счет средств казначейских инфраструктурных кредитов, что позволит ускорить обновление изношенных сетей. Как отмечается в стратегических приоритетах программы, износ объектов теплоснабжения в регионе составляет 67,8 процента, а сетей теплоснабжения – 73,7 процента. Кроме того, более 40 процентов линейных объектов нуждаются в обновлении.

К числу новых показателей программы отнесена доля исполненных мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от общего количества, включенного в краткосрочные планы. Это позволит усилить контроль за реализацией региональной программы капремонта, в которую включены 4367 домов, где проживают около 370 тысяч человек.

Также скорректированы правила предоставления субсидий на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Если для участия в отборе заявки муниципальных образований на 2027 год принимались до 29 мая 2026 года, то заявки на 2028-2030 годы будут приниматься до 1 мая года, предшествующего году реализации. Установлен и приоритетный порядок финансирования мероприятий в населенных пунктах за пределами городских агломераций, где наблюдается отток населения. Программа также предусматривает расселение до 2029 года 4,6 тысячи человек из аварийного жилья и улучшение качества коммунальных услуг для 69 тысяч человек.

ИА “Орелград”