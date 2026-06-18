Орловцам разрешат убить рысь

В регионе одобрили проект лимитов добычи охотничьих ресурсов на 2026-2027 годы.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области выдал положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту лимита добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Документ прошел все необходимые процедуры согласования, включая общественные обсуждения, и готовится к утверждению губернатором.

Экспертная комиссия работала в период с 25 мая по 11 июня 2026 года, чему предшествовали публичные обсуждения. В ходе экспертизы были проанализированы материалы, обосновывающие потенциальные объемы «изъятия» шести видов охотничьих ресурсов: лося, благородного оленя, пятнистого оленя, европейской косули, барсука и рыси. Согласно проекту лимита, всего на территории Орловской области, за исключением национального парка «Орловское полесье», охотпользователями заявлено к добыче 150 особей лося, что составляет 7,3 процента от учтенной численности в 2042 особи.

Показатель плотности обитания лося на территории региона варьируется от 8,04 до менее 1 особи на 1 тысячу га в зависимости от охотничьего хозяйства. Благородного оленя планируется добыть в количестве 15 особей, или 5,9 процента от 255 учтенных в регионе особей. Наибольшая плотность обитания такого оленя отмечена в Дмитровском районе – 2,09 особи на 1 тысячу га. Пятнистый олень рискует недосчитаться от действий охотников четырех своих представителей. Всего же в регионе обитает 70 пятнистых оленей, и 5,7 процента из них, видимо, будут убиты.

Популяция европейской косули в Орловской области насчитывает 11 009 особей, а к добыче предлагается 1308 особей, или 10,9 процента от общего числа косуль. Наибольшая плотность обитания этого вида зафиксирована в угодьях ООО «База отдыха «Строитель» – 23,17 особи на 1 тысячу га. Департамент одобрил планы по добыче 94 особей барсука, общая численность которого в регионе насчитывает 1126 особей. То есть убить предполагается 8,3 процента орловских барсуков. Кроме того, орловцам разрешат добыть одну из 16 обитающих в Орловской области рысей. Охота на этого хищника планируется второй год подряд.

По состоянию на 1 апреля 2026 года освоение утвержденного лимита добычи в сезоне 2025-2026 годов составило: по лосю – 82,7 процента, благородному оленю – 73,7 процента, пятнистому оленю – 100 процентов, европейской косуле – 77,8 процента, барсуку – 86,7 процента, рыси – 100 процентов. В департаменте в то же время подчеркивают, что численность охотничьих ресурсов в регионе имеет положительную динамику. Например, поголовье лося за год увеличилось на 70 особей.

Сообщается также, что все заявленные объемы изъятия не превышают нормативов, утвержденных приказом Минприроды России. К слову, общественные обсуждения проекта лимитов добычи диких животных проходили в регионе в период с 31 марта по 29 апреля 2026 года. Судя по озвученным данным, предложений и замечаний от населения не поступило, но обсуждения были признаны состоявшимися. Стоит добавить, что положительное заключение государственной экологической экспертизы является финальным этапом перед утверждением лимита губернатором Орловской области. Ожидается, что документ будет подписан до 1 августа 2026 года, после чего вступит в силу на предстоящий охотничий сезон.

ИА “Орелград”