Орловец оштрафован на 50 тысяч рублей за уклонение от призыва

Приговор вынес Ливенский районный суд Орловской области.

Мужчина состоит на воинском учете в военкомате города Ливны и Ливенского района с 2018 года. В ходе призывной кампании 2025 года он дважды — 9 апреля и 1 октября — не явился в военкомат по повесткам без уважительных причин. Повестки направлялись ему заказной почтой и через систему ГИС ЕРВУ, однако призывник их проигнорировал.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему деяния не признал и пояснил, что он имеет ряд заболеваний, которые препятствуют признание его военнообязанным, поэтому он не уклоняется от призыва на воинскую службу. Кроме того, в период призывной компании 2025 года, он однажды был извещен о явке в военный комиссариат через приложение «Госуслуги». Не явился к указанной дате в связи с тем, что увидел повестку только 6 октября 2025 и думал, что ему должна будет прийти вторая повестка».

Однако суд установил, что медицинское освидетельствование, по результатам которого определяется категория годности, мужчина не проходил, заключение призывной комиссии не выносилось, а потому законных оснований для освобождения от службы у него не было. Суд признал доводы подсудимого несостоятельными и расценил их как способ защиты.

Вина подтверждена показаниями сотрудников военкомата, участкового полиции, а также материалами личного дела призывника, реестрами почтовых отправлений и выписками из системы ЕРВУ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

ИА “Орелград”