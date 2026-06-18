Под Ливнами закроют школу для сбалансированности бюджета

В Ливенском районе Орловской области оптимизируют бюджетные расходы.

Глава Ливенского района Анатолий Шолохов подписал постановление о внесении изменений в план мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов местного бюджета на 2026 год. Документ уже опубликован на официальном сайте муниципального образования и предусматривает ряд мер, направленных на повышение эффективности бюджетных трат.

Обращает на себя внимание запланированная местными властями ликвидация Викторовской начальной общеобразовательной школы – филиала Калининской основной школы им. Н.Н. Поликарпова. Соответствующая строка закреплена в разделе «Мероприятия по оптимизации расходов». Согласно ей ликвидацию учебного заведения планируется завершить до 1 сентября 2026 года, что позволит сэкономить какие-то бюджетные средства.

Кроме того, администрация района оптимизирует штатную численность муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы. Судя по документу, в общей сложности будет сокращено 8,5 ставки в различных структурных подразделениях: четыре ставки – в районной администрации, по одной ставке – в управлениях муниципального имущества, ЖКХ, финансов и образования, а также 0,5 ставки – в управлении культуры и архивного дела. Планируемая экономия от этих мер составит 1,007 миллиона рублей.

Также запланирована оптимизация численности МКУ «АХС Администрации Ливенского района и ЕДДС Ливенского района» на шесть ставок, что позволит сэкономить около 1,995 миллиона рублей. В рамках борьбы с теневой занятостью в раздел по росту доходного потенциала включено мероприятие по легализации неоформленных предпринимателей и трудовых отношений. Планируется, что к концу года будет выявлено и официально оформлено не менее 141 человека.

Глава района рекомендовал органам местного самоуправления сельских поселений также рассмотреть вопрос об оптимизации численности своих муниципальных служащих. К слову, в первоначальной редакции план мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов консолидированного бюджета Ливенского района на 2026 год был утвержден в январе текущего года. Согласно преамбуле документа, он был разработан «для расширения финансовой самостоятельности и возможности влияния на укрепление доходной базы местных бюджетов».

ИА “Орелград”