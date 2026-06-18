Почти треть пожилых орловцев должны заняться спортом

В Орловской области актуализировали госпрограмму развития физкультуры и спорта.

Правительство Орловской области внесло изменения в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта», которая действует с 2016 года. Корректировки затронули показатели на период до 2029 года, планы их достижения на 2026 год, а также структуру программы, включающую региональные и ведомственные проекты и комплекс процессных мероприятий. Так, государственная программа ставит своей целью увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 65 процентов к 2029 году. Плановые значения на 2026 год по этому показателю установлены на уровне 58,6 процента.

Целевые индикаторы на 2026 год установлены следующие: уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями – 61,2 процента; доля сельского населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, – 45,7 процента; доля граждан в возрасте 3-29 лет, занимающихся спортом, – 86,7 процента; доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет (женщины) и до 59 лет (мужчины) – 58 процентов; доля граждан старшего возраста (55+ у женщин, 60+ у мужчин) до 79 лет – 28,3 процента; доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, не имеющих противопоказаний, – 24,5 процента; доля граждан трудоспособного возраста – 62,3 процента; доля детей, систематически занимающихся спортом, – 76,3 процента.

Вторая цель программы заключается в увеличении количества спортсменов Орловской области, ежегодно входящих в тройку лучших на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Власти поставили задачу, чтобы такого результата добились как минимум 100 орловских спортсменов. Но в целом речь здесь идет о росте численности обучающихся по программам спортивной подготовки на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

Кстати, в структуру программы входит региональный проект «Спорт Орловщины». Его задача – обеспечить орловцев возможностью систематически заниматься спортом и повысить эффективность подготовки спортсменов. Например, планируется, что в 2026 году спортсмены региона займут 1-6 места на чемпионатах и первенствах России 26 раз. Что касается инфраструктуры, то в 2026 году ожидается введение в эксплуатацию трех спортивных объектов.

Напомним, ранее департамент физической культуры и спорта Орловской области подвел итоги реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год. Из отчета следует, что почти все запланированные показатели были исполнены с превышением. Например, доля систематически занимающихся спортом жителей Орловской области по итогам прошлого года составила 64,5 процента при плане в 55,8 процента.

ИА “Орелград”