Получить разрешение на отклонение от параметров застройки станет проще

Областные власти скорректировали типовой регламент.

В Орловской области начал действовать новый административный регламент предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства и реконструкции объектов капитального строительства. Он был утвержден приказом регионального управления градостроительства, архитектуры и землеустройства. Новый регламент устанавливает порядок, сроки и последовательность действий при предоставлении этой услуги, а также регламентирует условия взаимодействия чиновников с заявителями.

Право на получение указанной услуги имеют физические и юридические лица – правообладатели земельных участков. Обратиться с заявлением они могут как лично, так и через своего представителя по доверенности, через МФЦ или в электронной форме через портал госуслуг. Общий срок предоставления услуги составляет не более 24 рабочих дней со дня регистрации заявления. Причем в него не входит время проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, на проведение которых, кстати, отводится до одного месяца.

Однако в новом регламенте сказано, что предоставление услуги приостанавливается на период проведения публичных слушаний и возобновляется после получения заключения. Результатом может быть либо положительное решение управления либо его же мотивированный отказ заявителю. Государственная пошлина или другая плата за предоставление услуги не взимается. Максимальное время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут, а регистрация заявления занимает не более 15 минут.

По крайней мере, на бумаге условия предоставления данной услуги выглядят именно так, а вот как будет на практике, станет понятно позже. Отметим, что услуга не распространяется на случаи, связанные с малоэтажным и индивидуальным жилищным строительством, ведением личного подсобного хозяйства, садоводством и огородничеством. Для этих категорий установлен отдельный порядок. Предыдущий регламент, утвержденный в 2022 году, признан утратившим силу.

ИА “Орелград”