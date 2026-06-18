В Орловской области продают землю, изъятую за сорняки и зарастание

33 тыс. кв. м предназначены для сельскохозяйственного использования.

Организатором аукциона выступил департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. Торги проводятся в электронной форме на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ». Заявки на участие принимаются с 18 июня. Торги назначены на 20 июля.

Реализуются два лота — земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения, изъятые у собственника Епихина Петра Викторовича решением Урицкого районного суда в связи с ненадлежащим использованием. В отношении земли неоднократно проводились проверки Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. С 2023 по 2025 год выявлялись одни и те же нарушения: зарастание участков сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также уничтожение плодородного слоя почвы, что квалифицировалось по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Это послужило основанием для судебного изъятия.

Участок с кадастровым номером 57:05:0020101:164 площадью 13 000 кв. м, расположенный в Сосковском районе, оценили в 64 220 рублей, шаг аукциона — 3 211 рублей, задаток — 12 844 рубля.

Участок с кадастровым номером 57:05:0020101:216 площадью 20 000 кв. м, также в Сосковском районе. Начальная цена составила 82 400 рублей, шаг — 4 120 рублей, задаток — 16 480 рублей. Есть обременения, связанные с охранными зонами и зонами минимальных расстояний магистрального газопровода.

Осмотр участков на месте проводится по письменному обращению заинтересованных лиц совместно с представителями департамента. Дополнительную информацию можно получить у организатора.

Аукцион проходит путем повышения начальной цены на величину фиксированного шага (5%). Победителем признается участник, предложивший наибольшую сумму. К торгам не допускаются при непредставлении документов, неподтверждении задатка, отсутствии права быть покупателем или наличии в реестре недобросовестных участников.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через десять дней после опубликования итогов на официальном сайте торгов и портале Орловской области. Задаток возвращается участникам, не ставшим победителями, в течение трех рабочих дней.

ИА “Орелград”