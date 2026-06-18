В Орле открыли горячую линию для пострадавших от беспилотника

В ночь на 14 июня ВСУ ударили по многоэтажке в ЖК «Зеленый остров».

Мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что для удобства горожан, чье имущество пострадало в результате попадания беспилотного летательного аппарата, с 18 июня в администрации города начала работу единая горячая линия.

По принципу «одного окна» специалисты консультируют граждан по вопросам оценки ущерба, получения компенсации, проведения аварийно-восстановительных работ и другим связанным темам. Телефон горячей линии: 8 (4862) 49-29-92, контактное лицо — Анастасия Васильевна Ровенская. Линия работает в будние дни с 9:00 до 18:00, перерыв — с 13:00 до 14:00.

В администрации подчеркнули, что работа по ликвидации последствий происшествия продолжается, а все обращения горожан находятся на контроле.

Ранее сообщалось, что повреждения получили около 100 квартир. Замена окон займет порядка трех недель. Позже приступят к ремонту лоджий. Также повреждены 40 машин.

ИА “Орелград”