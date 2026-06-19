Орловские силовики изъяли более 1000 боеприпасов и 30 кг взрывчатки

В региональном управлении Росгвардии подвели итоги служебно-боевой деятельности.

Как пояснили в силовом ведомстве, итоги были подведены за первое полугодие 2026 года. Мероприятие провел начальник штаба – заместитель начальника Управления Росгвардии по Орловской области майор Егор Суслов. Он отметил, что успешному выполнению задач способствовала реализация комплексного применения сил и средств. Так, за прошедший с начала года период подразделениями Росгвардии было выполнено свыше 500 задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

В территориальные отделы полиции росгвардейцы доставили около 80 человек, которые были задержаны ими по подозрению в совершении различных правонарушений. По подозрению в совершении преступлений были задержаны 26 граждан. Отдельное внимание было уделено непростой работе бойцов специальных подразделений ОМОН «Крепость» и СОБР «Орел». За полгода они приняли участие в решении более 200 служебно-боевых задач и специальных мероприятий. Причем действовали бойцы не только на территории региона, так и за его пределами.

Результаты работы впечатляют. Так, по данным Управления Росгвардии, в первом полугодии силовики изъяли из незаконного оборота свыше 1000 единиц боеприпасов различного калибра, около 300 граммов наркотических веществ и примерно 30 килограммов взрывчатых веществ. Напомнили в ведомстве о том, что каждый день в регионе работают около 30 групп задержания, которые дежурят круглосуточно. Более 60 сотрудников силового ведомства ежесуточно охраняют общественный порядок на улицах и в других общественных местах.

«В 2026 году сотрудники вневедомственной охраны совершили более 4 тысяч выездов по сигналу «Тревога» на охраняемые объекты, в квартиры и места хранения имущества граждан, – сообщили в Управлении Росгвардии. – По результатам выездов задержано и передано сотрудникам полиции более 100 правонарушителей. Также осуществлено 109 выездов по заявкам территориальных органов МВД России».

В ведомстве добавили, что всего в Орловской области подразделения вневедомственной охраны защищают более 2 тысяч объектов и более 2 тысяч домов и квартир, а также «мест хранения имущества граждан». Кроме того, под их охраной находятся более 100 транспортных средств, в том числе общественный и специальный транспорт, включая машины скорой помощи. Под физической охраной находятся 12 объектов. Егор Суслов отметил, что все поставленные служебно-боевые задачи в первом полугодии выполнены в полном объеме.

ИА “Орелград”