Орловские чиновники смогут выбирать квартиры

В случае реализации застройщиком масштабного инвестпроекта по закону «десятины».

В Орловской области несколько лет назад приняли закон, по которому застройщик выдает муниципалитету квадратные метры (10%), получая для строительства землю без торгов. Помещения предназначены для граждан, лишившихся жилья в результате ЧС, переселенцев из аварийного фонда, а также для детей-сирот. Однако, как показал мониторинг, на практике возникают сложности: передаваемые квартиры по площади нередко не соответствуют жилью, которое необходимо. Застройщик выдает, как ему удобно (две двухкомнатные, три трехкомнатные), не согласовывая с мэрией, пояснил зампред облсовета Сергей Потемкин.

«Поэтому мы выходим с такой законодательной инициативой. При заключении договора муниципалитеты будут предлагать те квартиры, которые нужно, в соответствии с очередниками».

Корректировка закона уточняет порядок определения площади жилых помещений, передаваемых застройщиками в муниципальную и государственную собственность. Принятие закона не несет дополнительных расходов из областного бюджета, но потребует последующего принятия нормативного акта регионального правительства.

Депутаты Орловского областного Совета проголосовали за корректировки закона сразу в двух чтениях.

ИА “Орелград”