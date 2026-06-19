В Орловской области рухнул объем инвестиций

Показатели текущего года заметно уступают прошлогодним.

Орелстат опубликовал данные об инвестиционной деятельности в регионе за январь-март 2026 года. Согласно им общий объем инвестиций в основной капитал, по полному кругу хозяйствующих субъектов, составил около 13 миллиардов рублей. Однако в сопоставимых ценах этот показатель оказался на 9,1 процента ниже, чем в первом квартале 2025 года. Индекс физического объема инвестиций за отчетный период времени составил всего 90,9 процента. При этом если смотреть поквартальную динамику, то падение стало еще более заметным.

Так, по сравнению с четвертым кварталом 2025 года объем инвестиций сократился почти на 60 процентов. Для сравнения, годом ранее наблюдался уверенный рост. Тогда объем инвестиций увеличился на 14,4 процента в сопоставимых ценах по отношению к первому кварталу 2024 года. Если рассматривать данные без учета малого предпринимательства и ненаблюдаемых методов, то организации Орловской области за январь-март 2026 года инвестировали в основной капитал 9,214 миллиарда рублей. Но это составляет всего 82,5 процента от уровня аналогичного периода прошлого года.

При этом общие вложения в нефинансовые активы, с учетом земли, объектов природопользования и пр., достигли 9,616 миллиарда рублей, из которых 95,8 процента пришлось именно на основной капитал. Главным локомотивом инвестиционной активности остается промышленность. На обрабатывающие производства пришлось 56,5 процента всех вложений, или 5,206 миллиарда рублей. Темп роста к первому кварталу 2025 года в этом сегменте составил впечатляющие 143,9 процента.

Внутри этого сектора безусловным лидером стало производство пищевых продуктов. В него было инвестировано 3,982 миллиарда рублей, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Доля пищевой промышленности в общем объеме инвестиций достигла 43,2 процента. Также кратный рост показали инвестиции в: производство химических веществ – в 19,5 раза; производство мебели – в 9,8 раза; производство прочих транспортных средств – на 77,2 процента.

Однако заметно снизились вложения в производство компьютеров и оптических изделий (до 44,8 процента от уровня прошлого года) и в машиностроение (62,7 процента). Аграрный сектор тоже продемонстрировал очень серьезный спад. Инвестиции в сельское, лесное хозяйство, охоту и рыболовство в этом году составили 1,175 миллиарда рублей, но это всего 34,9 процента к уровню первого квартала 2025 года. Доля отрасли в общем объеме упала до 12,8 процента, а ведь годом ранее она было существенно больше.

ИА “Орелград”