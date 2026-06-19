Муниципалитеты отчитаются о «высвобожденных» деньгах

Департамент финансов Орловской области утвердил новые формы документов для муниципальных образований.

Речь идет об использовании денежных средств, которые освободятся у районов и городов после списания задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующий приказ издал департамент финансов. Согласно документу, местные власти должны подавать в региональный департамент два вида отчетности. Прежде всего, это информация о намерениях, по сути, детальный план, в котором муниципалитет заранее расписывает, на что именно он потратит высвободившиеся деньги в ближайшие четыре года, то есть до 2029 года включительно.

Вторая форма – это годовой отчет о фактическом направлении средств, где нужно показать, как указанный выше план выполнялся в реальности. Возможность списания долгов перед областью предусмотрена не только законом об областном бюджете на 2026 год. Ранее правительство Орловской области утвердило правила реструктуризации и списания задолженности муниципальных районов, округов и городов.

Так, реструктуризации подлежит сумма основного долга муниципального образования по бюджетным кредитам, не погашенная на дату проведения реструктуризации. Для кредитов, предоставленных муниципалитетам на погашение долговых обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, установлен особый порядок.

Срок погашения задолженности, подлежащей погашению в 2026-2027 годах, перенесен на 2026-2029 годы, а выплачивать такие долги муниципалитеты будут ежегодно равными частями. Для других денежных обязательств реструктуризация предусмотрена в виде предоставления отсрочки или рассрочки погашения на срок не более 3 лет. За пользование средствами областного бюджета взимается плата. Уплата процентов за рассрочку или отсрочку производится ежегодно не позднее 20 ноября соответствующего года.

Реструктуризация проводится при соблюдении муниципалитетом ряда условий: отсутствие задолженности по основному долгу, процентам и пеням по бюджетным кредитам; ограничение дефицита бюджета на уровне не более 10 процентов утвержденного годового объема доходов, без учета безвозмездных поступлений; ограничение объема муниципального долга по рыночным заимствованиям на уровне не более 25 процентов доходов консолидированного бюджета, без учета безвозмездных поступлений.

Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным на погашение долговых обязательств по ценным бумагам и банковским кредитам, подлежащая погашению в 2030-2035 годах, может быть списана. Однако обязательным условием является целевое направление муниципалитетом собственных средств в 2025-2029 годах.

В перечень таких целей правительство региона включило: переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе на исполнение судебных актов; реализация инфраструктурных проектов; организация благоустройства; дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов; расходы, связанные с проведением специальной военной операции. Проще говоря, область списывает району, округу или городу его долг. А высвобождаемые средства те должны до 2029 года направить на указанные выше цели. Глава каждого муниципального образования вправе до 1 июля 2026 года обратиться с заявлением и информацией о намерениях по направлению высвобождаемых средств.

ИА “Орелград”