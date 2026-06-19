В Орле разыграют на торгах места под мороженое и аттракционы

МАУК «ЦПК города Орла» объявило аукцион на размещение НТО в парках города.

В Орле стартовал прием заявок на участие в аукционе по размещению нестационарных торговых объектов (НТО) в городских парках. Торги организует Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованный парковый комплекс города Орла». Из конкурсной документации, опубликованной на официальном сайте администрации областного центра, следует, что аукцион состоится 23 июля 2026 года в 11:00 в киноконцертном зале «Юбилейный». Заявки от претендентов принимаются в электронном виде до 18:00 19 июля.

На аукцион выставлены лоты на размещение объектов в трех парках: Городском парке культуры и отдыха, Детском парке и парке Победы. На торги выставлены 23 лота, от вендинговых автоматов и тележек с мороженым до крупных аттракционов площадью до 700 квадратных метров. Обязательное условие для всех участников – наличие согласованного дизайн-проекта внешнего вида объекта.

Оборудованные торговые места для аттракционов выставлены на торги со сроком размещения до 2030 года. Также в перечень лотов включены сезонные точки (фуд-траки, площадки для аквагрима и проката), торговые тележки, киоски и вендинговые автоматы для реализации мороженого, напитков, кондитерских изделий и кормов для животных. Например, на торги выставили фуд-траки у фонтана «Кони» в Детском парке, киоски с мороженым и тележки со сладкой ватой сроком размещения на два месяца, то есть до конца сентября.

Размер задатка варьируется в зависимости от лота и варьируется от 8,3 тысячи рублей до 2,8 миллиона рублей. В случае победы эти деньги пойдут в счет оплаты по договору. Победители будут определены в ходе открытых торгов. Шаг аукциона установлен в размере 10 процентов от начальной стоимости лота. Победитель будет обязан заключить договор и внести плату в установленный срок. В случае уклонения от подписания протокола, право на заключение договора переходит к участнику, предложившему вторую по величине цену.

ИА “Орелград”