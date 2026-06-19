В преддверии Дня медика сотрудники ООКБ получили награды

19.6.2026 | 8:36 Важное, Новости, Общество

Торжество прошло в формате спортивного праздника на базе комплекса «Победа» в Орле.

Фото: Орловский областной Совет

Сердечно-сосудистому хирургу Дмитрию Митрохину  вручили Почетную грамоту, анестезиологу Сергею Щегликову – Благодарность Орловского областного Совета. Их поздравили председатель заксобрания Леонид Музалевский, отметив 243-летнюю историю больницы и самоотверженность ее сотрудников. Также медицинские работники получили Почетные грамоты и Благодарности губернатора.

«Ваша работа требует не только глубоких знаний, но и огромного сердца. Хочется пожелать вам крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия и неиссякаемой энергии», – обратился к собравшимся врио губернатора Вадим Тарасов.

Для врачей организовали командную эстафету и благотворительную кулинарную ярмарку. Все вырученные средства направят на поддержку участников СВО, сообщает пресс- служба заксобрания.

ИА “Орелград”


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