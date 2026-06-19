На трассе М-2 «Крым» в ДТП пострадали женщина и младенец

Авария произошла на 412-м километре трассы в Кромском районе Орловской области.

По предварительным данным, 18 июня водитель 1998 года рождения за рулем автомобиля «ЗАЗ Вида» следовала из Курска в сторону Орла. Примерно в 13 часов она, нарушив правила, выехала на полосу встречного движения. Там ее машина столкнулась с автомобилем «Лада Гранта».

В результате аварии пострадали две пассажирки «ЗАЗ Вида»: женщина 1970 года рождения госпитализирована в Орловскую областную клиническую больницу, а малолетняя пассажирка 2025 года рождения доставлена в НКМЦ.

Обстоятельства ДТП выясняются, уточнили в Управление Госавтоинспекции Орловской области.

ИА “Орелград”