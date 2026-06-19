Орловскому областному суду удалось решить имущественный спор миром

19.6.2026 | 9:50 Закон и порядок, Новости

Конфликт произошел между дольщиками жилого дома и земельного участка.

Фото: ИА «Орелград»

Изначально истец требовал раздела недвижимости, приобретенной в браке и оформленной на него и членов семьи. Ответчики, в свою очередь, подали встречный иск, настаивая на признании доли истца незначительной и выплате ему компенсации.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении обоих исков, после чего ответчики обжаловали это решение в апелляции. Однако на стадии рассмотрения жалобы стороны решили не доводить дело до судебного решения и прибегли к процедуре переговоров.

В итоге конфликт удалось разрешить мирным путем: участники процесса заключили мировое соглашение, которое учло интересы всех собственников и позволило разделить имущество по взаимной договоренности. В пресс-службе суда отметили, что данный случай — пример успешного восстановления мира между спорящими сторонами, когда компромисс заменяет судебное разбирательство.

ИА “Орелград”


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