Орловскому областному суду удалось решить имущественный спор миром

Конфликт произошел между дольщиками жилого дома и земельного участка.

Изначально истец требовал раздела недвижимости, приобретенной в браке и оформленной на него и членов семьи. Ответчики, в свою очередь, подали встречный иск, настаивая на признании доли истца незначительной и выплате ему компенсации.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении обоих исков, после чего ответчики обжаловали это решение в апелляции. Однако на стадии рассмотрения жалобы стороны решили не доводить дело до судебного решения и прибегли к процедуре переговоров.

В итоге конфликт удалось разрешить мирным путем: участники процесса заключили мировое соглашение, которое учло интересы всех собственников и позволило разделить имущество по взаимной договоренности. В пресс-службе суда отметили, что данный случай — пример успешного восстановления мира между спорящими сторонами, когда компромисс заменяет судебное разбирательство.

ИА “Орелград”