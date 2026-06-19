Орловский суд обязал назначить досрочную пенсию жительнице Покровского района

В связи с проживанием в зоне, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС.

Жительница Покровского района обратилась в Отделение Социального фонда России по Орловской области с заявлением о досрочном назначении пенсии по старости. Она просила снизить общеустановленный пенсионный возраст на один год в связи с проживанием в зоне, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС (с правом на отселение).

Однако пенсионный орган отказал ей, посчитав, что документально подтвержденный период ее проживания на этой территории составляет лишь 1 год 1 месяц и 1 день (с 01.01.1997 по 31.01.1998), чего недостаточно для льготного снижения возраста.

Не согласившись с отказом, женщина обратилась в суд. Она указала, что ведомство не учло другие периоды ее постоянного проживания в загрязненной зоне: с 18.01.1991 по 13.08.1993, с 13.09.1993 по 11.05.1994 и с 28.02.1995 по 31.12.1996.

Изучив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что все эти периоды подтверждают фактическое проживание истицы на территории с льготным социально-экономическим статусом вследствие чернобыльской катастрофы. Общая продолжительность такого проживания составила 5 лет и 1 месяц, что дает законное право на снижение пенсионного возраста на один год.

В итоге суд удовлетворил исковые требования и обязал назначить женщине досрочную пенсию.

Решение пока не вступило в законную силу, уточнили в суде Покровского района.

ИА “Орелград”