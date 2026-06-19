Назначены выборы в Орловский областной Совет

Дебаты «стартовали» сразу на заседании заксобрания.

Сегодня, 19 июня, состоялась очередная сессия облсовета. Среди прочих вопросов в повестку внесено назначение выборов депутатов нового созыва. Региональный отбор будет проводиться в один день с формированием состава Государственной Думы – в третье воскресенье сентября. Можно сказать, технический вопрос, но обсуждение продолжились интересными репликами.

Депутат Игорь Рыбаков обозначил тему двойников.

«Когда на округах по три-пять, иногда даже больше кандидатов. Глава ЦИК Элла Панфилова сказала, что проблема двойников дискредитирует выборы в стране. Подобные технологии остаются, естественно, на совести тех людей, кто их организовывает, а некоторые из этих людей сидят в этом зале. Так как эти выборы все-таки другого уровня, не муниципального, я всех призываю не смешить людей».

Рыбаков призвал работать достойно, чтобы избирали лучшего.

Первый вице-спикер Михаил Вдовин предложил думать не о двойниках, не о себе.

«А думать о людях, это, прежде всего, основной критерий. Чем им помочь, как они оценивают нас?»

Депутат Светлана Ковалева поблагодарила партию «Новые люди», которая дала ей возможность работать на благо региона, видимо, прощаясь.

«Для меня это был очень ценный опыт, я желаю всем кандидатам честных выборов, и, безусловно, чтобы в новом созыве у вас была конструктивная работа».

Депутат Евгений Косогов решил подчеркнуть, что ни в одной избирательной кампании не прибегал к грязи. И сделал замечание первому вице-спикеру Вдовину.

«Михаил Васильевич, иногда вы меня поправляете, иногда – я вас. Вот, думать о людях – это работа депутата в ежедневном режиме».

Спикер Леонид Музалевский согласился, что сегодня легитимность, честность выборного процесса должны быть на высоте. При этом фиксируются случаи подкупа избирателей.

«Там по пять, по десять тысяч давали. Коллеги, вот честные выборы, значит, должны быть честными».

Также вспомнили судимость депутата Ивана Устинова, близость некоторых народных избранников к губернатору Орловской области, перевод активов членов заксобрания в другие регионы и прочее, прочее. Выборная кампания официально переходит в активную фазу.

ИА “Орелград”