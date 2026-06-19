В Урицком районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве с соцконтрактом

19.6.2026 | 12:14 Криминал, Новости

Житель Орловской области открыл автомастерскую лишь на бумаге.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Сотрудники ОМВД России по Урицкому району установили личность подозреваемого в хищении бюджетных средств, выделенных по социальному контракту.

В отношении мужчины 1981 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Установлено, что он получил государственную социальную помощь в размере 350 тысяч рублей на организацию деятельности по ремонту автомобилей. Согласно бизнес-плану, средства предназначались для покупки оборудования для ремонта и покраски машин.

Однако подозреваемый не приобрел необходимое оборудование и потратил деньги не по целевому назначению. При этом он предоставил в контролирующие органы недостоверные чеки о покупке техники и отчитался о выполнении бизнес-плана, хотя фактически никаких шагов к развитию предпринимательства не предпринял.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”


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