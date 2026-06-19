Госдуму попросили учесть отсутствие интернета при требовании строгой отчетности

19.6.2026 | 12:45 Новости, Экономика

Депутаты Орловского областного Совета направили обращение.  

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

В России с 1 сентября 2026 года в соответствии с Федеральным законом № 140-ФЗ в России вводится понятие «электронные перевозочные документы». К ним относятся: транспортная накладная, заказ-наряд, сопроводительная ведомость, путевой лист, заказ, заявка, экспедиторские документы и т.д.. Все – в электронном виде.  В Орловский областной Совет народных депутатов поступают многочисленные обращения сельхозтоваропроизводителей, пояснили инициаторы обращения. По мнению хозяйствующих субъектов, вводимые требования не учитывают специфики технологических процессов, циклов сельскохозяйственного производства и современной реальности.

«В условиях ограничения доступа к интернету на полях,  в районах размещения складских помещений оформление и подписание электронных транспортных накладных в момент отгрузки становится технически невозможным, что создает риски простоя техники срыва сроков поставки и порчи продукции, – пояснил депутат Михаил Жилин.  – Кроме того, требуется: приобретение смартфонов с современной операционной системой, покупка программного обеспечения для оформления перевозочных документов вне центральных офисов, обостряется ситуация кадров. Водители и специалисты зачастую не готовы к работе с электронными подписями и мобильными приложениями, а их обучение также требует дополнительных затрат».

Облсовет решил обратиться в Государственную Думу с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство в части отсрочки норм, касающихся обязательного оформления электронных перевозочных документов в отношении сельхозтоваропроизводителей, хоты бы до 1 января 2028 года.

ИА “Орелград”


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