Орловец кухонным ножом вскрыл артерию пьяному приятелю

За содеянное он получил 8,5 лет колонии строгого режима.

Как сообщила пресс-служба Советского районного суда города Орла, рассмотрено уголовно дело в отношении местного жителя. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Из материалов дела следует, что преступление произошло во время распития спиртных напитков в квартире потерпевшего. Двое собутыльников в какой-то момент что-то не поделили. Сначала между ними вспыхнул словесный конфликт, быстро перешедший во взаимные оскорбления.

А затем, как говорят в суде, на почве внезапно возникшей личной неприязни подсудимый решил убить своего оппонента. В качестве оружия он использовал обыкновенный кухонный нож, который лежал на столе. Официально такой нож не относится к холодному оружию. Но он вполне может послужить орудием убийства. С помощью этого ножа злоумышленник нанес удар своему собутыльнику, угодив тому в шею. Единственное ранение, увы, оказалось смертельным.

Как установили позднее эксперты, удар повредил внутреннюю яремную вену и внутреннюю сонную артерию, что вызвало массивное наружное кровотечение и малокровие внутренних органов. В результате от «слепого проникающего колото-резаного повреждения левой боковой поверхности шеи в верхней трети» потерпевший скончался на месте преступления. Поняв, что именно он совершил, гость сбежал из квартиры и пытался избавиться от улик.

Однако в ходе расследования его причастность к убийству была доказана, к тому же и сам фигурант в судебном заседании полностью признал свою вину. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства. Фигурант был признан виновным в убийстве и получил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, которой была признана мать погибшего орловца. Осужденного обязали выплатить ей 1,5 миллиона рублей в счет компенсации причиненного морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке в вышестоящей инстанции.

ИА “Орелград”