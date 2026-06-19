Орловец получил приговор за нападение с ножом на подростка

Свою вину он не признал и заявил, что действовал из мести.

Советский районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство). Санкции данной статьи предусматривают уголовную ответственность за грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. В данном случае преступление было совершено с применением оружия и насилия.

Как сообщили в пресс-службе суда, преступление произошло ночью, причем случилось все в общественном месте. По версии обвинения, подсудимый воспользовался малозначительным поводом, а именно конфликтом, возникшим между его знакомыми и мужчиной с подростком. Двое последних были признаны потерпевшими по данному уголовному делу. Это на них напал фигурант. С собой у подсудимого был складной туристический нож.

Следствие установило, что злоумышленник нанес этим ножом как минимум один удар в поясницу подростку, а мужчину ударил ножом дважды, угодив ему в туловище. К счастью, удары ножом оказались не смертельными, но пострадавшие получили ранения, испытали шок и физическую боль. Причиненные им телесные повреждения, по оценке медиков, повлекли за собой кратковременное расстройство здоровья. Ранения были расценены как причинившие легкий вред здоровью потерпевших.

Этого хватило для возбуждения уголовного дела. В пресс-службе суда отметили, что в судебном заседании подсудимый свою вину не признал. По его версии, он «действовал из-за того, что потерпевшие ранее причинили телесные повреждения его знакомым». Проще говоря, он якобы мстил обидчикам своих приятелей и не видел в своих действиях состава преступления, предусмотренного вмененной ему статьей 213 УК РФ. наоборот, он просил суд переквалифицировать его действия на часть 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), где санкции легче.

Однако суд, исследовав все доказательства, не нашел оснований для переквалификации деяния, а фигуранта признал виновным именно по статье 213 УК РФ. Орудовавший ножом хулиган получил наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5 процентов из его заработной платы в доход государства. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, а также смягчающие обстоятельства. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА “Орелград”