Рабочий хлебокомбината пострадал при попытке устранить неисправность

В Государственную инспекцию труда по Орловской и Брянской областям поступило извещение о несчастном случае.

Сотрудник АО «Орловский хлебокомбинат», прибыв на смену, заметил, что лента транспортера печи пробуксовывает. Не отключив оборудование и в обход блокировок, он пролез по полу к валу транспортера для осмотра. Когда он вылезал обратно и приподнял голову, получил удар. Коллеги оказали первую помощь и вызвали скорую.

Работодатель создал комиссию по расследованию ЧП под председательством государственного инспектора труда. Основной причиной происшествия названо необеспечение контроля со стороны руководителей подразделения за ходом выполнения работ.

Несчастный случай признан связанным с производством и оформлен актом по форме Н-1, пояснили в госинспекции труда.

ИА “Орелград”