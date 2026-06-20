В Орловской области ужесточат учет жилья

Областные власти разработали новый порядок технического учета жилищного фонда.

За январь-май 2026 года в Орловской области введено 96,9 тысяч квадратных метров жилья. В рамках индивидуального жилищного строительства объем ввода жилья составил 83,5 тысячи квадратных метров, по многоквартирным домам – 13,4 тысячи квадратных метров. Такая информация была озвучена на заседании Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое в режиме видео-конференц-связи провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как сообщила пресс-служба губернатора, Орловскую область представлял глава региона Андрей Клычков и несколько его подчиненных. Как было отмечено, всего в 2026 году в Орловской области ожидается ввод в эксплуатацию многоквартирных домов общей площадью до 80 тысяч квадратных метров. Чуть ранее правительство Орловской области разработало новый порядок проведения технического учета жилищного фонда. Механизм будет включать в себя, в том числе, техническую инвентаризацию и паспортизацию жилых домов и помещений, а также организацию и ведение архива технической документации.

Документ разработан в соответствии с Жилищным кодексом РФ и Законом «О регулировании отдельных жилищных отношений в Орловской области». Уполномоченным органом исполнительной власти в данной сфере определен департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. Именно он будет отвечать за государственный учет жилищного фонда региона, а также за организацию и ведение архива технической документации.

Непосредственное проведение технической инвентаризации и паспортизации, а также ведение архива возложено на филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Орловской области на основании соглашения о сотрудничестве, подписанного им с департаментом. Из документа следует, что техническому учету подлежат объекты жилищного фонда независимо от формы собственности. Учет проводится в следующих случаях: вновь созданные объекты жилищного фонда; объекты после реконструкции, перепланировки, переустройства, капитального ремонта или иных изменений технических характеристик; объекты, техническая инвентаризация которых не проводилась ранее.

Объект будет считаться учтенным только после присвоения ему инвентарного номера в техническом паспорте. Новый порядок предусматривает два вида технической инвентаризации. Так, первичная проводится в отношении вновь созданных объектов и объектов, ранее не проходивших инвентаризацию. А текущая инвентаризация проводится при изменениях технических характеристик объекта, а также для фиксации его фактического состояния. По результатам инвентаризации составляется технический паспорт объекта жилищного фонда по форме, утвержденной департаментом. Оформляется он в двух экземплярах, причем один передается заказчику, а второй хранится в архиве «Роскадастра».

В документе также прописано, что техническая инвентаризация проводится на возмездной договорной основе по заявлениям заинтересованных лиц, то есть собственников, правообладателей, застройщиков и др. Заявления им следует подавать в «Роскадастр». Форма заявления, перечень документов, сроки и типовой договор также утверждаются департаментом. А вот размер платы за проведение инвентаризации устанавливается самой компанией.

ИА “Орелград”