Орловский бизнес стал активнее платить налог на имущество

Показатели прошлого года уже превышены в 1,4 раза.

За пять месяцев 2026 года в консолидированный бюджет Орловской области поступило более 9,3 миллиона рублей по налогу на имущество организаций. Этот показатель в 1,4 раза превысил результаты аналогичного периода прошлого года, сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы. Такой рост стал следствием активной контрольно-аналитической работы. В ведомстве отметили, что с начала года специалисты УФНС провели около 2,3 тысячи камеральных проверок по этому налогу.

В результате предприниматели и юрлица уточнили свои обязательства, а бюджет региона получил дополнительные средства. Попутно орловские налоговики напомнили бизнесу о грядущих изменениях в налоговом администрировании, которые вступят в силу с 2027 года. Они призваны упростить жизнь компаниям. В частности, организации больше не будут обязаны самостоятельно рассчитывать налог на имущество от кадастровой стоимости, а также транспортный и земельный налоги.

Как пояснили в пресс-службе регионального УФНС, согласно Федеральному закону 425-ФЗ, бизнес освобождается от подачи уведомлений об исчисленных суммах. Вместо этого компании будут оплачивать налоги на основании официальных сообщений, которые пришлет налоговая инспекция. Однако вместе с послаблениями вводятся и новые сроки уплаты. Впрочем, как говорят в УФНС, нововведения не затронут сам порядок уплаты налога на имущество, который рассчитывается по среднегодовой стоимости.

Ранее КСП вынесла заключение на отчет об исполнении бюджета Орловской области за первый квартал 2026 года. Из него следует, что структура доходов областного бюджета изменилась в сторону снижения доли налога на прибыль организаций с 28,3 процента в первом квартале 2025 года до 24 процентов в первом квартале 2026 года. Удельный вес налога на доходы физических лиц вырос на 3,9 процентных пункта и составил 37,5 процента. Доля по группе налогов на имущество и акцизам практически не изменилась и составляет 10,5 и 21 процент соответственно.

Исполнение областного бюджета по налоговым доходам за первый квартал 2026 года составило 7,52 миллиарда рублей, или 18,8 процента от утвержденного годового объема. Для сравнения, в первом квартале 2025 года план по налоговым доходам был исполнен на 19,5 процента. В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2025 года поступление налоговых доходов увеличилось на 3,4 процента, или на 248,08 миллиона рублей. В КСП отметили, что сдерживающее влияние на динамику поступления доходов в отчетном периоде оказало значительное снижение поступлений налога на прибыль организаций.

Данные поступления снизились на 250,37 миллиона рублей. Причем снижение поступления налога на прибыль отмечается по большинству видов экономической деятельности, наиболее существенное от организаций в сферах обрабатывающих производств (минус 122,28 миллиона рублей) и строительства (минус 118,31 миллиона рублей).

ИА “Орелград”