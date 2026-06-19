Бастрыкин обратил внимание на орловских дворняжек

19.6.2026 | 9:44 Новости, Происшествия

Глава Следственного комитета РФ поручил ускорить расследование.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил орловским следователям ускорить расследование уголовного дела о бездействии чиновников при отлове бродячих собак в Железнодорожном районе Орла. Жители давно жалуются на агрессивные стаи возле домов и детских площадок, но проблема не решается.

Дело возбудили еще в феврале 2026 года. Глава СКР требует доложить о результатах и мерах по защите населения. Контроль за исполнением оставлен за центральным аппаратом ведомства, сообщает Информационный центр СК России.

ИА “Орелград”


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