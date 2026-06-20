Фермерам, призванным на службу, упростили условия по грантам

Орловская область защитит интересы тех, кто исполняет воинский долг.

Департамент сельского хозяйства Орловской области издал приказ, устанавливающий порядок принятия решений в отношении получателей грантов, которые были призваны на военную службу в Вооруженные Силы РФ. Документ касается и случая введения в регионе среднего уровня реагирования. Он призван защитить интересы фермеров, вынужденных приостановить свою деятельность в связи с исполнением воинского долга.

Новый порядок распространяется на глав крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, получивших гранты на развитие фермерского хозяйства или гранты «Агромотиватор». В случае призыва на военную службу или введения в Орловской области среднего уровня реагирования такой фермер имеет право направить в департамент сельского хозяйства заявление в произвольной форме о признании его проекта завершенным. К заявлению можно приложить документ, подтверждающий призыв, по собственной инициативе.

Департамент обязан зарегистрировать заявление в день поступления и рассмотреть его в течение 10 рабочих дней. По итогам может быть принято одно из двух решений. В первом случае проект грантополучателя прознается завершенным, но при условии, что средства гранта использованы в полном объеме, а в отношении грантополучателя осуществлена государственная регистрация прекращения деятельности в качестве ИП или КФХ.

Во втором случае департамент может признать проект завершенным с обеспечением возврата неиспользованных средств гранта в областной бюджет, если средства не использованы или использованы не в полном объеме. В случае принятия одного из указанных решений грантополучатель освобождается от ответственности за недостижение плановых показателей деятельности, которые были предусмотрены грантовым проектом.

Департамент может отказать в признании проекта завершенным, если не соблюдены условия, установленные порядком. Например, не представлено заявление, не осуществлена регистрация прекращения деятельности и т.п. В случае отказа фермеру направляется уведомление с указанием причин. Если принято решение о возврате неиспользованной части гранта, в уведомлении указывается срок, в течение которого средства должны быть возвращены. При невозврате в установленный срок департамент вправе взыскать денежные средства в судебном порядке. Исковое заявление направляется в суд в течение трех месяцев со дня истечения срока возврата.

ИА “Орелград”