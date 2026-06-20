Жители Орла могут высказаться по поводу магазина у гимназии №39

Назначены публичные слушания.

Они посвящены вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» (код 4.4) для двух земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010724:436 (площадью 1200 кв. м) и 57:25:0010724:439 (площадью 1196 кв. м), расположенных в городе Орле на улице Пожарной.

Схему планировочной организации земельного участка опубликовали на официальном сайте администрации в разделе «Градостроительство и землепользование» — «Публичные слушания». На плане отображены границы участков, а также место, где разрешено размещать объект, и контуры проектируемого здания. Помимо этого, на схеме нанесены охранные зоны инженерных коммуникаций: водоснабжения, тепловой магистрали ТМ-2, электроснабжения и сети связи. Также выделены зоны для погрузки-разгрузки товаров и маршрут движения грузового транспорта, а также место для закрытой мусорной площадки и участки внеплощадочного благоустройства.

Запроектировано одно здание — двухэтажный магазин. Его общая площадь составляет 999 кв. м, площадь застройки — 742,5 кв. м. В примечании к проекту указано, что количество машино-мест для посетителей рассчитано по нормативам СП 42.13330.2016: одно место на 40–50 кв. м торговой площади. В итоге 25 парковок, из них три для маломобильных групп населения. В ведомости озеленения перечислены газоны, кустарники и деревья. Также асфальтом планируют закрыть 12 тыс. кв. м площади участков, тротуарной плиткой — 2 тыс. кв. м.

Публичные слушания стартовали 19 июня. Организована экспозиция проекта, которая будет работать по 2 июля. Ознакомиться с материалами можно на стендах в управлении градостроительства администрации города Орла (ул. Пролетарская Гора, д. 7), а также в территориальных управлениях по Советскому, Заводскому, Железнодорожному и Северному районам.

Все заинтересованные лица могут вносить предложения и замечания. Это можно сделать в письменной, направив обращение в адрес Комиссии по землепользованию, либо оставив запись в книге учета посетителей экспозиции. Собрание участников публичных слушаний назначено на 2 июля. Они начнутся в 16:00 в градостроительном зале управления градостроительства.

ИА “Орелград”