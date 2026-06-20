Мэр Орла сможет своим решением начинать эвакуацию

Впоследствии оно должно быть оформлено на заседании Комиссии по ЧС.

Администрация города Орла выпустила постановление от 17 июня 2026 года № 2760 о внесении изменения в ранее действовавший документ, касающийся организации эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Суть изменения: в перечень правил добавлен новый пункт 1.11, который гласит, что в случаях, требующих безотлагательного решения, эвакуационные мероприятия при угрозе или возникновении ЧС могут проводиться по решению мэра города Орла (или исполняющего его обязанности). При этом такое решение впоследствии должно быть официально оформлено на заседании городской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Постановление вступает в силу после опубликования и размещения на официальном сайте администрации. Контроль за исполнением возложен на заместителя мэра — начальника управления ЖКХ. Документ подписан Юрием Парахиным.

ИА “Орелград”