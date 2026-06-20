Орел скорректировал постановление о резервном фонде

20.6.2026 | 13:53 Новости, Экономика

Обновляется порядок и приложение к документу.

Фото: ИА «Орелград»

Администрация Орла издала постановление от 17 июня 2026 года № 2759 о внесении изменений в порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда города.

Пункт 1.3 порядка излагается в новой редакции: теперь в нём прямо указано, что размер резервного фонда устанавливается решением о бюджете города Орла на очередной финансовый год и на плановый период.

Обновляется форма Приложения № 3 к порядку — это справка финансового управления об остатках средств резервного фонда. В новой редакции она содержит графы о зарезервированных бюджетных ассигнованиях, объёме средств по распоряжениям о выделении денег, а также остатках бюджетных ассигнований и зарезервированных средств.

Контроль за исполнением возложен на заместителя мэра по финансам.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU