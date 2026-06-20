Орел скорректировал постановление о резервном фонде

Обновляется порядок и приложение к документу.

Администрация Орла издала постановление от 17 июня 2026 года № 2759 о внесении изменений в порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда города.

Пункт 1.3 порядка излагается в новой редакции: теперь в нём прямо указано, что размер резервного фонда устанавливается решением о бюджете города Орла на очередной финансовый год и на плановый период.

Обновляется форма Приложения № 3 к порядку — это справка финансового управления об остатках средств резервного фонда. В новой редакции она содержит графы о зарезервированных бюджетных ассигнованиях, объёме средств по распоряжениям о выделении денег, а также остатках бюджетных ассигнований и зарезервированных средств.

Контроль за исполнением возложен на заместителя мэра по финансам.

ИА “Орелград”