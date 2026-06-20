На городском пляже в Орле утонули две девушки

Следователи проводят проверку.

На реке Оке вблизи центрального городского пляжа Орла 20 июня произошла трагедия. Погибли девушки 18 и 19 лет. Сообщение о ЧП поступило на номер 112 около 14:59. Тела находились находились в 15 метрах от берега на глубине 4 метра, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области. На месте происшествия потребовалась помощь психологов.

СУ СК России по Орловской области организована доследственная проверка, провели осмотр места происшествия и тел погибших, назначены судебные экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.

Следственное управление напоминает орловцам о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде. Ежегодно на водных объектах России гибнут тысячи людей.Чтобы избежать трагедий, рекомендуют:

— купаться только в разрешенных, благоустроенных местах;

— не заплывать за буйки и не подплывать к судам;

— не нырять с мостов, причалов и обрывистых берегов;

— категорически отказаться от купания в состоянии алкогольного опьянения;

— не заходить в воду при температуре ниже 17–19 градусов;

— находиться в воде не более 20 минут, а время увеличивать постепенно;

— избегать резкого охлаждения после долгого пребывания на солнце.

Особое внимание — безопасности детей вблизи водоемов. Следователи призывают граждан быть бдительными и помнить, что любой водоем — зона повышенной опасности. Только неукоснительное соблюдение правил поведения на воде может предупредить беду.

ИА “Орелград”