Суд взыскал почти 12 млн рублей в пользу перевозчика за льготный проезд

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск Александра Бортникова.

Предприниматель на основании муниципальных контрактов осуществлял перевозки по социально значимым маршрутам в Орле и был обязан предоставлять льготный проезд отдельным категориям граждан, меры поддержки которых относятся к ведению региона. Компенсация выпадающих доходов должна была осуществляться через субсидии, однако порядок их расчета, утвержденный областным правительством, был признан недействующим судебными актами — определением Первого апелляционного суда общей юрисдикции от июня 2024 года и решением Орловского областного суда от ноября 2024 года. Новый механизм возмещения так и не был принят.

Истец требовал заключить договор на получение субсидии, но департамент отказал. Тогда предприниматель обратился в суд. Расчет убытков он произвел исходя из установленных городских тарифов (22 рубля за поездку в 2023 году и 25 рублей — в 2024-м) и данных о количестве поездок льготников, предоставленных оператором электронной системы учета. Сумма компенсации была уменьшена на уже полученную выручку от продажи проездных билетов.

Суд отметил, что регион вводил льготы для граждан, а значит, принял на себя расходные обязательства. Помимо основной суммы (4 097 713,74 руб. за 2023 год и 7 750 774,21 руб. за 2024 год), с ответчика в пользу истца взысканы судебные расходы по уплате госпошлины в размере 343 485 рублей.

Решение может быть обжаловано.

ИА “Орелград”