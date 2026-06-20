Объявлена первая тройка партийного списка КПРФ

20.6.2026 | 19:56 Новости, Политика

В ней нет губернатора Орловской области.

Фото: Андрей Клычков

XIX съезд КПРФ утвердил предвыборную программу и списки кандидатов на выборы в сентябре. Делегаты выдвинули в первую тройку партийного списка в Госдуму лидера КПРФ Геннадия Зюганова, его первого заместителя Юрия Афонина, а также главу Республики Хакасия Валентина Коновалова.

Андрей Клычков возглавил партийный список региональной группы, в которую входят Орловская, Брянская, Смоленская и Курская области.

«Безусловно, нас ждут выборы в непростое время, когда единство и патриотизм станут главными ориентирами работы», – прокомментировал Андрей Клычков.

Глава Орловщины в соцсетях поблагодарил ЦК КПРФ и Геннадия Зюганова за поддержку региона.

Отметим, ранее Юрий Афонин и Андрей Клычков назывались потенциальными кандидатами в преемники Зюганова.

ИА “Орелград”


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