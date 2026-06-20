В Орле согласовали облик нового ТЦ на Ливенской

20.6.2026 | 15:09 Новости, Строительство

Возведение объекта планируется в районе пересечения с улицей Ростовской.

Фото: Геоинформационный портал

Опубликовано постановление о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства — магазина, который планируется построить на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031047:50 по адресу: г. Орел, ул. Ливенская, 70.

Основанием для принятия решения стало заявление индивидуального предпринимателя Рябцева Р.Н. Администрация рассмотрела представленную проектную документацию в составе трёх разделов: пояснительная записка, схема планировочной организации участка и объёмно-планировочные решения.

В результате облик магазина согласован, поскольку он соответствует требованиям градостроительного регламента. Параметры объекта: общая площадь — 767,3 кв. м, этажность — 1 этаж.

ИА “Орелград”


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