В Орле согласовали облик нового ТЦ на Ливенской

Возведение объекта планируется в районе пересечения с улицей Ростовской.

Опубликовано постановление о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства — магазина, который планируется построить на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031047:50 по адресу: г. Орел, ул. Ливенская, 70.

Основанием для принятия решения стало заявление индивидуального предпринимателя Рябцева Р.Н. Администрация рассмотрела представленную проектную документацию в составе трёх разделов: пояснительная записка, схема планировочной организации участка и объёмно-планировочные решения.

В результате облик магазина согласован, поскольку он соответствует требованиям градостроительного регламента. Параметры объекта: общая площадь — 767,3 кв. м, этажность — 1 этаж.

ИА “Орелград”