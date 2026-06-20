Перевозчик отсудил 5,1 млн рублей за перевозку льготников

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск предпринимателя.

Яна Москаленко выдвинула требования департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

Предприниматель на основании муниципального контракта осуществляла перевозки по социально значимому маршруту № 34 в Орле. При этом она была обязана предоставлять льготный проезд отдельным категориям граждан, меры поддержки которых относятся к ведению Орловской области. Компенсация выпадающих доходов должна была осуществляться через субсидии, однако порядок их расчета, утвержденный областным правительством, был признан недействующим решением Орловского областного суда от ноября 2024 года. Новый механизм возмещения так и не был принят.

Истец требовала заключить договор на получение субсидии, но департамент отказал. Тогда предприниматель обратилась в суд. Расчет убытков она произвела исходя из установленного городского тарифа (29 рублей за поездку по безналичному расчету) и данных о количестве поездок льготников, предоставленных оператором электронной системы учета. Сумма компенсации была уменьшена на уже полученную выручку от продажи проездных билетов.

Суд отметил, что регион вводил льготы для граждан, а значит, принял на себя расходные обязательства. Отсутствие действующего порядка субсидирования не освобождает публично-правовое образование от возмещения потерь перевозчика, поскольку обязанность компенсировать выпадающие доходы установлена законом.

Помимо основной суммы, с ответчика в пользу истца также взысканы судебные расходы по уплате госпошлины в размере 179 154 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца.

ИА “Орелград”