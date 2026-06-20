В Орле детсад задолжал за тепло более миллиона

Суд взыскал с детсада № 9 около 1,2 млн рублей за долги по теплу и горячей воде.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация» к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению — детскому саду № 9 комбинированного вида города Орла.

Суд установил, что между сторонами был заключен договор на снабжение энергоресурсами, по которому истец подавал детскому саду тепловую энергию и горячую воду. За январь–март 2026 года у учреждения образовалась задолженность в размере 830 438,82 рубля, которую ответчик не оплатил, несмотря на направленную претензию.

Кроме того, истец заявил требования о взыскании пеней, начисленных не только по текущему долгу, но и по ранее вынесенным судебным приказам за предыдущие периоды (с 2023 по 2025 годы), которые детский сад погашал с просрочкой. Общая сумма пеней по этим эпизодам составила более 429 тысяч рублей.

Ответчик в суд не явился, отзыв не представил, сумму задолженности и расчёт пеней не оспорил.

Суд признал требования обоснованными и постановил взыскать с учреждения как основной долг, так и все заявленные пени – 1 259 757,76 руб. Начисление пеней продолжится по день фактической оплаты. Кроме того, взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 62 793 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”