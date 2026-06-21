Во Мценском районе модернизируют коммунальную инфраструктуру

На водоснабжение и водоотведение направят более 453 миллионов рублей.

Администрация Мценского района актуализировала муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры». Соответствующее постановление подписала глава района Екатерина Ерохина, актуализировавшая и объемы финансирования, и перечень мероприятий на 2025-2028 годы. Общий объем средств, направляемых на развитие систем водоснабжения и водоотведения в районе, составит 453,71 миллиона рублей. Только в 2026 году будет выделено 55,46 миллиона рублей.

В 2027 году объем финансирования будет увеличен до 124,67 иона рублей, в 2028 году – до 207,22 миллиона рублей. Основными источниками финансирования станут федеральный бюджет (251,94 миллиона рублей) и бюджет Орловской области (117,04 миллиона рублей). Впрочем, из бюджета Мценского района будет добавлено 84,73 миллиона рублей, то есть почти 20 процентов общего финансирования возьмет на себя местная казна.

На приобретение оборудования местные власти намерены направить 10,19 миллиона рублей. На эти средства планируется приобрести погружные скважинные электронасосы, преобразователи частоты и автоматику, водоразборные колонки, пожарные гидранты и материалы для бесперебойного водоснабжения. Расходы на электроэнергию артскважин составят 25,5 миллиона рублей, или по 8,5 миллиона рублей ежегодно. Технологическое присоединение артезианских скважин к электросетям обойдется еще в 1,07 миллиона рублей.

Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения потребует вложения 87,97 миллиона рублей. Еще 13,13 миллиона рублей будет направлено на разработку проектно-сметной документации, а именно на проекты зон санитарной охраны артезианских скважин, кадастровые работы и строительный контроль. Капитальный ремонт участков водопровода в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» станет наиболее капиталоемким, поскольку по данному направлению предусмотрено расходование 385,68 миллиона рублей. Эти средства потратят на ремонт сетей в десятках населенных пунктов.

Перечень населенных пунктов, где запланирован капитальный ремонт водопроводных сетей, очень широк. В него вошли населенные пункты Спасское-Лутовиново, Гущино, Ядрино, Жилино, Шеламово, Гостево, Кренино, Башкатово, Отрадинское, Ярыгино, Глазуново, Горбовский, Наречье, Протасово, Елизаветинка, Второй Воин, Сычи, Фроловка, Гамаюново, Тельчье, Анахино, Большая Каменка Верхнее Алябьево и другие. Целью программы заявлено обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений, обеспечение надежности очистки питьевой и сточной воды и создание требуемого резерва по сооружениям водопровода и канализации.

ИА “Орелград”