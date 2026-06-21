Жителя Дмитровска обязали заплатить за кражу

Орловцу придется выплатить в доход государства штраф в размере 20 тысяч рублей.

Такое решение принял Дмитровский районный суд Орловской области, вынесший обвинительный приговор местному жителю. Как сообщили в пресс-службе суда, обвинение гражданину было предъявлено по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража с банковского счета). Причем фигурант вполне мог бы избежать неприятностей и уголовного преследования, если бы не его корысть. Преступление во многом оказалось случайным.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2026 года фигурант шел по одной из улиц города Дмитровска и нашел кем-то оброненную банковскую карту. Вместо того чтобы вернуть находку владельцу или обратиться в полицию или банк, он решил присвоить чужую карту себе. С точки зрения закона, в тот момент у него возник корыстный умысел на совершение имущественного преступления.

Обрадованный находкой дмитровец отправился по магазинам, расплачиваясь за покупки чужой картой, следовательно, он тратил чужие деньги, фактически похищая их с банковского счета. Гражданин успел потратить 2405 рублей, прежде чем владелица карты заметила ее пропажу, как и пропажу денег со своего счета. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначив наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор еще может быть обжалован.

Похожий случай произошел на днях в Ливнах. Как ранее сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области, там жертвой кражи стал 64-летний горожанин, у которого с банковской карты пропало более 13,8 тысячи рублей. Он обратился за помощью в полицию. Было установлено, что данный гражданин за несколько дней до этого снимал наличные и положил карту в привычное место. То есть, когда он обнаружил пропажу карты и денег с нее, прошло уже какое-то время.

Ливенец сам рассказал полиции, что за эти дни к нему приходили разные гости, с которыми он совместно распивал алкоголь. Полицейские оперативно выяснили, что с помощью банковской карты потерпевшего купленные товары оплачивались аж в шести магазинах. Найти похитителя помогли записи с камер видеонаблюдения. Подозрение пало на ранее судимую местную жительницу 1976 года рождения.

Как пояснили в пресс-службе УМВД, она была знакома с потерпевшим и бывала у него в гостях. Более того, женщина знала, где он хранит свою банковскую карту. По версии следствия, она улучила момент, когда хозяин квартиры вышел в другую комнату, незаметно украла карту и ушла. Деньги с чужой карты она потратила на покупки для себя, а после «шопинга» карту попросту выбросила. Но избавление от улики ей не помогло, она стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 158 УК РФ. На время следствия ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИА “Орелград”