На крыше типографии «Труд» может появиться смотровая площадка

Знаковое здание в Орле ждет капремонт.

О планах по обновлению рассказали журналисты «Вести-Орел». В типографии «Труд» будет полностью заменен фасад, обновят и внутреннюю отделку. Обустроят парковку, а с крыши распахнется панорамный вид на Орел. На ней откроют смотровую площадку и первый в городе летний театр.

«Планируем, что в 2028 году мы завершим строительство данного офисного центра, – пояснил представитель арендодателя ОАО типография «Труд» Никита Ефимов. – Будем привлекать молодых предпринимателей для организации офисного пространства».

По словам Ефимова, реализуется проект по аналогии с промышленными кластерами, которые есть в экономических зонах. Однако офисное пространство такого формата для предпринимателей в регионе отсутствует.

Несмотря на масштабную стройку, арендаторы продолжат работать в привычном режиме, сообщает СМИ.

По данным kartoteka.ru, Ефимов Никита Петрович является учредителем и руководителем ООО «ПОЛИПАК-РУС» и ООО «ОРЛОВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ». За 2025 год чистая прибыль первой компании – 0 рублей, второй – минус 14,8 млн рублей.

Шум печатных станков не покидает стены типографии «Труд» более 60 лет. Выпускали газеты, со временем производство расширили за счет плакатов, рекламных листовок. Здесь же изготавливают бюллетени для проведения выборов. Типография не раз оказывалась в предбанкротном состоянии. Были даже идеи продать здание в центре Орла. Долги типографии в 2022-2023 годах достигали почти 20 миллионов рублей. Однако, по словам генерального директора ОАО типография «Труд» Александра Паркун, за последние несколько лет удалось сократить убытки в несколько раз. Немаловажную роль в этом сыграла и сдача помещений в аренду.

ИА “Орелград”