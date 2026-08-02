В Орловской области продают здание полиции

Бывший райотдел в Знаменском выставили на торги за 8 млн рублей.

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях объявило аукцион по продаже федерального имущества. На торги выставлено здание по адресу: с. Знаменское, ул. Кирова, 14.

Начальная цена лота — 8 000 588,5 рубля. Заявки принимаются с 23 июля по 18 августа. Аукцион состоится 26 августа.

В комплекс входят: земельный участок общей площадью 4541 кв. м, нежилое здание – 698,9 кв. м., прогулочный дворик – 62,2 кв. м, туалет, закрытая трансформаторная подстанция , гараж общей площадью 171,1 кв. м.

Размер задатка для участия в торгах — 800 058,8 рубля (10% от начальной цены), шаг аукциона — 400 029,43 рубля (5%). Договор купли-продажи с победителем будет заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней после публикации протокола об итогах аукциона, указано в ГИС “Торги”.

ИА “Орелград”