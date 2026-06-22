Орловские школьники показали 50 стобалльных результатов на ЕГЭ

22.6.2026 | 16:13 Важное, Новости, Образование

Стали известны результаты единого госэкзамена по физике и обществознанию.

Фото: РЦОКО

По данным РЦОКО, 11 человек получили 100 баллов по физике, а по обществознанию – одна ученица.

Стобалльниками по физике стали выпускники из Орла, Ливен, Мценска. Единственной, кто получил 100 баллов по обществознанию, стала выпускница Гимназии № 19 областного центра.

Особого внимания заслуживает Олег Спиридонов из школы № 27 Орла — он стал четвертым мультистобалльником в регионе, набрав максимальные 100 баллов сразу по двум предметам: математике и физике.

Директор Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев назвал эти результаты «титаническим трудом, помноженным на талант и веру в себя» и поблагодарил учителей за их вклад в подготовку учеников.

ИА “Орелград”


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